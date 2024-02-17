Суд назначил Трампу штраф в размере 350 млн долларов — подробности

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Суд в Соединенных Штатах Америки обязал экс-президента Дональда Трампа заплатить штраф в размере 350 млн долларов. Его признали виновным в завышении собственного капитала в целях обмана кредиторов.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 17 февраля.

Суд над Трампом

Суд постановил, что бизнес-империя Трампа Trump Organization и он сам значительно завысили стоимость собственного состояния с целью получения более выгодных банковских кредитов.

По делу фигурируют также дети экспрезидента — Дональд Трамп-младший и Эрик. Они должны оплатить более 4 млн долларов, а бывший финансовый директор компании Аллен Вайсселберг — 1 млн долларов.

Сам же бывший глава Белого дома возразил свою вину и назвал дело "политической вендеттой". По решению суда он не может занимать должности офицера или директора ни одной нью-йоркской компании в течение трех лет.

Ожидается, что Трамп подаст апелляцию.

Ранее издание Bloomberg писало, что в случае победы Трампа в президентских выборах он планирует инициировать переговоры между Украиной и Россией.

Кроме того, Трамп раскритиковал законопроект Сената о безопасности границ и оказании помощи Украине в размере 60 млрд долларов.