Байден зібрав рекордну суму на передвиборчу кампанію, — The Telegraph

Президент США Джо Байден. Фото: Bloomberg

У лютому президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зібрав рекордну суму у розмірі понад 53 мільйони доларів для своєї передвиборчої кампанії та Демократичної партії. Зараз на рахунку партії налічується рекордні 155 мільйонів доларів готівкою.

Про це пише видання The Telegraph у неділю, 17 березня.

Читайте також:

Гроші на передвиборчу кампанію Байдена

Для Байдена лютий став місяцем із найбільшою підтримкою від дрібних донорів, перевершивши результати попередніх трьох місяців. З моменту оголошення про початок кампанії Байден залучив понад 331 мільйон доларів, заявляючи про значну фінансову перевагу перед своїм основним суперником Дональдом Трампом.

На вимогу законодавства обидві кампанії мають подати детальний звіт про фінансові надходження до Федеральної виборчої комісії до 20 березня.

Представники Байдена наголошують, що поточний обсяг готівки є найвищим для будь-якого кандидата від Демократичної партії на аналогічній стадії передвиборних перегонів в історії.

Нагадаємо, нещодавно кандидат у президенти США Дональд Трамп гостро розкритикував голову Білого дому Джо Байдена та назвав його ідіотом.

Раніше Трамп заявив, що у разі перемоги Джо Байдена на виборах російський диктатор Володимир Путін "отримає все, що захоче".