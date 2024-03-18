Байден собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию, — The Telegraph

Президент США Джо Байден. Фото: Bloomberg

В феврале президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден собрал рекордную сумму в размере более 53 миллионов долларов для своей предвыборной кампании и Демократической партии. Сейчас на счете партии насчитывается рекордные 155 миллионов долларов наличными.

Об этом пишет издание The Telegraph в воскресенье, 17 марта.

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Для Байдена февраль стал месяцем с наибольшей поддержкой от мелких доноров, превзойдя результаты предыдущих трех месяцев. С момента объявления о начале кампании, Байден привлек более 331 миллион долларов, заявляя о значительном финансовом преимуществе перед своим основным соперником Дональдом Трампом.

По требованию законодательства, обе кампании должны подать детальный отчет о финансовых поступлениях в Федеральную избирательную комиссию до 20 марта.

Представители Байдена подчеркивают, что текущий объем наличных средств является наивысшим для любого кандидата от Демократической партии на аналогичной стадии предвыборной гонки в истории.

Напомним, недавно кандидат в президенты США Дональд Трамп остро раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена и назвал его идиотом.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы Джо Байдена на выборах российский диктатор Владимир Путин "получит все, что захочет".