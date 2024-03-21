Президентская гонка в США — Байден внезапно опередил Трампа в опросах

Президент США Джо Байден. Фото иллюстративное: REUTERS/Bonnie Cash

Действующий президент США Джо Байден по результатам соцопросов внезапно опередил своего конкурента на предстоящих выборах экс-главу государства Дональда Трампа. Это произошло впервые с августа прошлого года, когда бывший президент опережал действующего американского лидера.

Об этом сообщает The Economist.

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Согласно обновленным данным от соцопросов за 21 марта, у Байдена на один процент больше голосов, чем у Трампа. Средние показатели действующего американского лидера составляют 45% против 44% бывшего президента страны.

В то же время, самые низкие и высокие уровни по опросам у Байдена и Трампа указываются в пределах 40-50%.

Инфографика распределения голосов. Источник: The Economist

Отметим, что по результатам опросов издания, шансы бывшего президента на победу оценивались ниже, чем у Байдена в течение декабря 2022-августа 2023 года. А уже с прошлой осени по настоящее время у экс-главы Белого Дома был больший процент, который продержался до сегодняшнего дня, когда действующий президент таки смог возглавить неофициальную предвыборную гонку.

Инфографика намерения голосования граждан США. Источник: The Economist

Напомним, ранее стало известно, что в феврале Джо Байден собрал рекордные 53 миллиона долларов для своей предвыборной кампании и Демократической партии, тем самым действующая сумма на счету демократов составляет 155 миллионов долларов наличными.

В то же время Дональд Трамп заявил, что Украина должна вернуть деньги, если Штаты предоставят их в качестве помощи, и назвал Владимира Зеленского "лучшим продавцом в истории", который якобы только требует денег от страны.