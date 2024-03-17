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Трамп вимагає повернення грошей від України, якщо США нададуть їх для війни проти РФ

17 березня 2024 12:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Трамп вимагає повернення грошей від України, якщо США нададуть їх для війни проти РФ
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Alyssa Pointer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував надання Україні військової допомоги. Він заявив, що Київ повинен повернути гроші, якщо Штати нададуть їх.

Про це Дональд Трамп сказав на передвиборчому мітингу в Огайо.

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"Вони повинні повернути нам гроші. Дайте їм гроші у кредит. Або видайте рахунок на 60 мільярдів", — наголосив кандидат в президенти США.

Він назвав Президента Україна Володимира Зеленського "одним з найкращих продавців в історії", який нібито лише вимагає гроші від США. 

"Я вам кажу, Зеленський один з найкращих продавців в історії: кожного разу, коли він приїжджає, то повертається додому з 50-60 мільярдами доларів", — заявив Трамп.

Нагадаємо, федеральний суд США відхилив клопотання адвокатів колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про закриття кримінальної справи, що стосується незаконного заволодіння секретними паперами. Йдеться про певні "коробки з документами", які політик перевіз із Білого дому до свого маєтку в Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Також Дональд Трамп гостро розкритикував главу Білого дому Джо Байдена та назвав його ідіотом. Трамп також пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін загрожує застосуванням ядерної зброї.

США
війна
Дональд Трамп
військова допомога
гроші
президент

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