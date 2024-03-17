Трамп вимагає повернення грошей від України, якщо США нададуть їх для війни проти РФ

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Alyssa Pointer

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував надання Україні військової допомоги. Він заявив, що Київ повинен повернути гроші, якщо Штати нададуть їх.

Про це Дональд Трамп сказав на передвиборчому мітингу в Огайо.

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"Вони повинні повернути нам гроші. Дайте їм гроші у кредит. Або видайте рахунок на 60 мільярдів", — наголосив кандидат в президенти США.

Він назвав Президента Україна Володимира Зеленського "одним з найкращих продавців в історії", який нібито лише вимагає гроші від США.

"Я вам кажу, Зеленський один з найкращих продавців в історії: кожного разу, коли він приїжджає, то повертається додому з 50-60 мільярдами доларів", — заявив Трамп.

Нагадаємо, федеральний суд США відхилив клопотання адвокатів колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про закриття кримінальної справи, що стосується незаконного заволодіння секретними паперами. Йдеться про певні "коробки з документами", які політик перевіз із Білого дому до свого маєтку в Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Також Дональд Трамп гостро розкритикував главу Білого дому Джо Байдена та назвав його ідіотом. Трамп також пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін загрожує застосуванням ядерної зброї.