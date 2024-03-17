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Трамп требует возврата денег от Украины, если США предоставят их для войны против РФ

17 марта 2024 12:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Трамп требует возврата денег от Украины, если США предоставят их для войны против РФ
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Alyssa Pointer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подверг критике предоставление Украине военной помощи. Он заявил, что Киев должен вернуть деньги, если Штаты предоставят их.

Об этом Дональд Трамп сказал на предвыборном митинге в Огайо.

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"Они должны вернуть нам деньги. Дайте им деньги в кредит. Или выдайте счет на 60 миллиардов", — подчеркнул кандидат в президенты США.

Он назвал Президента Украины Владимира Зеленского "одним из лучших продавцов в истории", который якобы только требует денег от США.

"Я вам говорю, Зеленский один из лучших продавцов в истории: каждый раз, когда он приезжает, возвращается домой с 50-60 миллиардами долларов", — заявил Трамп.

Напомним, федеральный суд США отклонил ходатайство адвокатов бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о закрытии уголовного дела, касающегося незаконного завладения секретными бумагами. Речь идет об определенных "коробках с документами", которые политик перевез из Белого дома в свое имение в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Также Дональд Трамп раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена и назвал его идиотом. Трамп также объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин угрожает применением ядерного оружия.

США
война
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