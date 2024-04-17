Президент США выступил с призывом одобрить помощь Украине и Израилю

Президент США Джо Байден Фото: rbc.ua

Президент США настоятельно призвал Конгресс одобрить дополнительную военную помощь Украине и Израилю, подчеркнув, что на кону стоит безопасность Соединенных Штатов. Также Джо Байден заявил о сохранении приоритетов в военной помощи.

Об этом он написал в своей колонке для The Wall Street Journal.

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Угрозы для Украины и Израиля

Байден выделил критические угрозы, с которыми сталкиваются Украина и Израиль: вторжение России и агрессия Ирана соответственно. Он заявил, что Россия стремится поглотить Украину и создать новую империю, а Иран пытается уничтожить Израиль как еврейское государство.

"И Украина, и Израиль подвергаются нападениям дерзких врагов, стремящихся к их уничтожению. Путин хочет покорить народ Украины и поглотить его нацию в новой российской империи. Правительство Ирана хочет уничтожить Израиль навсегда, стерев единое в мире еврейское государство с лица земли", – отметил Байден.

Последствия для Соединенных Штатов

Байден предупредил, что если Россия победит в Украине, ее войска окажутся ближе, чем когда-либо, к союзникам США по НАТО. Он призвал усилить поддержку Украины, чтобы предотвратить потенциальный конфликт с участием американских войск в Европе.

Военная помощь, как стратегические инвестиции

Байден отметил, что решение о военной помощи Украине и Израилю не означает бесконтрольных расходов, а скорее инвестиции в американскую промышленную базу. Он подчеркнул, что эта помощь укрепит отечественные производственные возможности в сфере обороны и поддержит американские рабочие места.

"Путин неустанно пытался сломить волю украинского народа. Ему это не удалось. Теперь он пытается сломать волю Запада. Мы не можем позволить ему добиться успеха. В истории бывают моменты, требующие лидерства и мужества. Это один из них", – отметил Джо Байден.

Благодарность Конгрессу за поддержку

Президент поблагодарил комитет по разведке Конгресса за призыв к немедленному одобрению помощи Украине. Он призвал весь Конгресс действовать безотлагательно, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку США Украине и Израилю.

Долгосрочная приверженность и сохранение приоритетов

Байден подтвердил, что Соединенные Штаты сохранят свою приверженность поддержке Украины и Израиля в долгосрочной перспективе. Он заявил, что США будут продолжать предоставлять военную, экономическую и гуманитарную помощь, чтобы эти страны смогли противостоять своим противникам.

Заявление о единстве и союзничестве

В заключение Байден призвал американский народ объединиться в поддержке Украины и Израиля. Он заявил, что США должны продемонстрировать миру, что они стоят на стороне своих союзников и готовы защищать их от агрессии.

Напомним, Президент США заявлял, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана.

Ранее США сообщили об около 500 ракетах и дронах, которые были запущены по Израилю.

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