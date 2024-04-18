Посол в США рассказала детали законопроекта о поддержке Украины
Посол в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова рассказала детали законопроекта о поддержке Украины. Ожидается, что после многих месяцев задержки помощь рассмотрит Палата представителей американского Конгресса в субботу, 20 апреля,
Об этом Оксана Маркарова рассказала в Facebook в четверг, 18 апреля.
Законопроект США по поддержке Украины
Законопроект, внесенный спикером Майком Джонсоном, предусматривает ассигнование в размере 60,8 млрд долларов в части помощи Украине и региональным партнерам по противодействию России.
В том числе оборонные расходы в размере 49,9 млрд долларов, в частности:
- 23,2 млрд долларов — пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине;
- 11,3 млрд долларов — текущие американские операции в регионе;
- 13,8 млрд долларов — закупка современных оборонных систем, оборонных товаров и услуг;
- 1,6 млрд долларов внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров.
По словам посла, также предусмотрено такое финансирование:
- 26 млн долларов — для обеспечения надзора и подотчетности помощи и оборудования, предоставленного Украине;
- 5 млн долларов Государственному департаменту по администрированию оборонной помощи;
- 300 млн долларов в помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;
- 100 млн долларов в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.
Также в законопроекте предусмотрено выделение 9,5 миллиарда долларов на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от вторжения России в Украину:
- 7,849 млрд долларов на экономическую помощь Украине, что может включать прямую бюджетную поддержку, кроме возмещения пенсий;
- 1,575 млрд долларов на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам;
- 25 млн долларов Офиса переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран, пострадавших от российского вторжения;
- 50 млн долларов для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.
К тому же предусмотрено выделение:
- 149 млн долларов Национальной администрации по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине;
- 481 млн долларов Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь украинцам, получившим гуманитарный пароль в США через программу U4U.
Законопроект предусматривает выделение дополнительных средств, которые будут использованы, в том числе для оказания помощи Украине и реагирования на ситуацию в Украине, связанную с российским вторжением:
- 60 млн долларов на дипломатические программы;
- 8 млн долларов Офису Генерального инспектора Госдепа;
- 39 млн долларов на операционные расходы USAID;
- 10 млн долларов Офису Генерального инспектора USAID;
- 98 млн долларов Министерству энергетики США для приобретения для развития и производства радиоактивных изотопов.
К тому же:
- Усиливается надзор из-за требований мониторинга;
- Требуется от партнеров и союзников оказывать соразмерные затратам объемы помощи;
- Предусматривается заключение соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку;
- Увеличиваются лимиты в рамках механизма PDA.
Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о своей поддержке и намерении подписать законопроекты, предусматривающие оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. Глава государства также отметил, что Украина сталкивается с резко усилившимися за последний месяц бомбардировками со стороны России.
Также спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в субботу состоится голосование за его предложение по возобновлению давно отложенной военной помощи США Украине, а также Израилю.
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