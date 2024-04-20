Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине

Заседание Палаты представителей США. Фото: иллюстративный: Reuters

Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму $61 млрд. За проголосовало 310 конгрессменов, против 111.

Об этом стало известно с заседания Конгресса США, которое транслировало Новини.LIVE.

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Палата представителей одобрила помощь Украине

В Конгрессе США проголосовали за помощь Украине в размере $60,84 млрд в рамках пакета законопроектов, инициированных спикером-республиканцем Майком Джонсоном.

Теперь законопроект должен поддержать Сенат и одобрить президент Байдена. После голосования конгрессмены подняли флаг Украины.

За что голосовала Палата представителей

Конгресс провалил законопроект о политике безопасности на южной границе США.

В свою очередь Палата представителей поддержала законопроект о поддержке Индо-Тихоокеанского региона, предусматривающий выделение 8,1 млрд долларов.

Также Палата представителей США поддержала законопроект, предусматривающий, среди прочего, расширение санкций в отношении России, а также требующий от владельца Тик-Тока продать это приложение, иначе его запретят в США.

Упражнения к законопроекту

Поправка от Тейлор Грин относительно избавления Украины от какой-либо помощи была отклонена.

И отклонена последняя поправка от Кэт Каммака, которая хотела убрать всю невоенную помощь из закона для Украины.

Что предполагает законопроект

Закон предусматривает:

объем пакета составляет $60,84 млрд;

$23,2 млрд направят на пополнение запасов вооружений США;

$23,2 млрд — на военную помощь для Украины;

$11,3 млрд - на текущие военные операции США в регионе;

$13,8 млрд — на закупку систем вооружения, оборонной продукции и

оборонные услуги;

$26 млн — по надзору за предоставленной помощью, усиление которой предусматривает законопроект.

Кроме того, документ предусматривает:

требование от партнеров и союзников выплаты справедливой доли по результатам обязательного сопоставления расходов;

обязательное соглашение о погашении экономической помощи со стороны Украины;

повышает финансовые лимиты на некоторые президентские полномочия по сокращению расходов.

Ранее мы сообщали, что как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений . Среди прочего он будет включать возможности ПВО и артиллерии.

Напомним, член Республиканской партии Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин предложила серию странных поправок в законопроект о поддержке Украины.