Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине
Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму $61 млрд. За проголосовало 310 конгрессменов, против 111.
Об этом стало известно с заседания Конгресса США, которое транслировало Новини.LIVE.
Палата представителей одобрила помощь Украине
В Конгрессе США проголосовали за помощь Украине в размере $60,84 млрд в рамках пакета законопроектов, инициированных спикером-республиканцем Майком Джонсоном.
Теперь законопроект должен поддержать Сенат и одобрить президент Байдена. После голосования конгрессмены подняли флаг Украины.
За что голосовала Палата представителей
Конгресс провалил законопроект о политике безопасности на южной границе США.
В свою очередь Палата представителей поддержала законопроект о поддержке Индо-Тихоокеанского региона, предусматривающий выделение 8,1 млрд долларов.
Также Палата представителей США поддержала законопроект, предусматривающий, среди прочего, расширение санкций в отношении России, а также требующий от владельца Тик-Тока продать это приложение, иначе его запретят в США.
Упражнения к законопроекту
Поправка от Тейлор Грин относительно избавления Украины от какой-либо помощи была отклонена.
И отклонена последняя поправка от Кэт Каммака, которая хотела убрать всю невоенную помощь из закона для Украины.
Что предполагает законопроект
Закон предусматривает:
- объем пакета составляет $60,84 млрд;
- $23,2 млрд направят на пополнение запасов вооружений США;
- $23,2 млрд — на военную помощь для Украины;
- $11,3 млрд - на текущие военные операции США в регионе;
- $13,8 млрд — на закупку систем вооружения, оборонной продукции и
- оборонные услуги;
- $26 млн — по надзору за предоставленной помощью, усиление которой предусматривает законопроект.
Кроме того, документ предусматривает:
- требование от партнеров и союзников выплаты справедливой доли по результатам обязательного сопоставления расходов;
- обязательное соглашение о погашении экономической помощи со стороны Украины;
- повышает финансовые лимиты на некоторые президентские полномочия по сокращению расходов.
Ранее мы сообщали, что как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений . Среди прочего он будет включать возможности ПВО и артиллерии.
Напомним, член Республиканской партии Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин предложила серию странных поправок в законопроект о поддержке Украины.
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