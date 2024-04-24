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Сенат США підтримав законопроєкт про допомогу Україні

24 квітня 2024 04:44
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Сенат США підтримав законопроєкт про допомогу Україні
Результати голосування. Скриншот трансляції Сенату США.
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Про це стало відомо з трансляції засідання Сенату.

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Яку допомогу нададуть США Україні

У суботу, 20 квітня, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів. До пакету допомоги увійдуть далекобійні ракети ATACMS, системи ППО, ствольна та реактивна артилерія, а також снаряди.

У вівторок, 23 квітня, у Сенаті США пройшло процедурне голосування за законопроєкт щодо надання допомоги Україні. Остаточне голосування відбулося вночі 24 квітня після проведення дебатів.

Тепер законопроєкт має підписати Президент США Джозеф Байден. У Білому домі заявили, що голова держави зробить це найближчим часом.

"Я підпишу цей законопроект і звернуся до американського народу, щойно він (законопроєкт — прим. ред) надійде на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня", — зазначив президент США.

Як на схвалення законопроєкту відреагували представники української влади 

Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за те, що вони просували цей двопартійний закон, а також усім американським сенаторам, які це рішення підтримали.

"Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить за межі політики", — зазначив Зеленський.

Він додав, що цінує підтримку Байдена й очікує на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги.

Також прокоментував рішення про надання допомоги Україні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дякуємо за дотримане слово й розраховуємо на продовження потужної підтримки з боку США задля миру й безпеки в Європі", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, речник Пентагону Патрік Райдер пообіцяв, що після того, як законопроєкт підпише Байден, Пентагону знадобиться лише кілька днів для того, щоб відправити військову допомогу Україні.

Також ми повідомляли про те, що нова американська допомога в перспективі може дозволити українцям проводити наступальні дії проти російських загарбників.

Джо Байден
США
військова допомога
голосування
війна в Україні
Сенат

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