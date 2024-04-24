Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів. Окрім того, він підписав й надання допомоги іншим союзним країнам.

Про це стало відомо з виступу Джо Байдена.

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Лідер США Джо Байден затвердив власним підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 мільярдів на підтримку України.

Що отримає Україна в рамках законопроєкту

Зазначимо, що раніше речник Пентагону генерал-майор Патрик Райдер заявляв, що Україна отримає допомогу у найкоротші терміни.

У новому пакеті допомоги, будуть далекобійні ракети ATACMS. Крім цієї зброї, Україна отримає системи ППО, ствольну і реактивну артилерію, а також снаряди.

Нагадаємо, що Палата представників Сполучених Штатів ухвалила 20 квітня законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів. Пізніше, 23 квітня, Сенат США провів процедурне голосування за надання допомоги Україні.

Журналісти CNN повідомляють, що значна частина пакета військової допомоги для України вже перебуває на території Європи: у Німеччині та Польщі.