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Байден підписав законопроєкт про допомогу в розмірі 60 млрд доларів для України

24 квітня 2024 18:02
оновлено: 18:15
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Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів. Окрім того, він підписав й надання допомоги іншим союзним країнам.

Про це стало відомо з виступу Джо Байдена.

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Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Лідер США Джо Байден затвердив власним підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 мільярдів на підтримку України.

Що отримає Україна в рамках законопроєкту

Зазначимо, що раніше речник Пентагону генерал-майор Патрик Райдер заявляв, що Україна отримає допомогу у найкоротші терміни. 

У новому пакеті допомоги, будуть далекобійні ракети ATACMS. Крім цієї зброї, Україна отримає системи ППО, ствольну і реактивну артилерію, а також снаряди.

Нагадаємо, що Палата представників Сполучених Штатів ухвалила 20 квітня законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів. Пізніше, 23 квітня, Сенат США провів процедурне голосування за надання допомоги Україні. 

Журналісти CNN повідомляють, що значна частина пакета військової допомоги для України вже перебуває на території Європи: у Німеччині та Польщі.

Джо Байден
фінансова допомога
Україна

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