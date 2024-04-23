Евросоюз не готов отдавать Украине комплексы Patriot, — Reuters

Немецкие зенитные ракетные комплексы Patriot. Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

Министры Европейского Союза заявили, что они срочно рассматривают возможность предоставления Украине большего количества средств противовоздушной обороны, но они не предоставили конкретных обещаний относительно систем Patriot, которые нужны больше всего. Германия стала единственной страной Союза, которая пообещала предоставить дополнительную батарею.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 23 апреля.

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Издание отмечает, что другие европейские страны, включая Грецию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Испанию и Швецию также имеют системы Patriot.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выразил разочарование отсутствием дополнительных обязательств, заявив, что он пытается заставить всех понять и осознать необходимость делать больше для помощи Украине.

"У меня нет Patriot в Брюсселе, Patriot в столицах. И именно они должны принимать решения", — заявил он.

Министры ЕС говорят, что голосование Палаты представителей Конгресса США за одобрение пакета помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов не должно приводить к самоуспокоению с их стороны.

В то же время страны, имеющие американские противоракетные комплексы Patriot, не взяли на себя никаких обязательств по передаче их Киеву.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи министров ЕС отметил, что в настоящее время Киев ведет переговоры с отдельными союзниками о поставках четырех батарей для Patriot.

"Переговоры ведутся между нами и соответствующими странами и США", — сказал он.

Министры говорят, что трудно расставаться с Patriot, поскольку они являются неотъемлемой частью национальной обороны.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия активно ищет шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Он также подчеркнул критическую потребность Украины в системах ПВО.

Также министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил о важности вклада в помощь Украине в чрезвычайно сложной ситуации. Так, рассматривается возможность передачи системы противовоздушной обороны Patriot.