У Швеції розглядають можливість передачі Україні системи Patriot — що відомо

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон. Фото: АрміяInform

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив про важливість внеску для допомоги Україні в надзвичайно складній ситуації. Так, розглядається можливість передачі системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише Omni в понеділок, 22 квітня.

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Йонсон зауважив, що Україна зараз перебуває у "надзвичайно складній" ситуації, і тому важливо, аби Швеція зробила свій внесок в оборону країни.

За його словами, першим в списку побажань України є система Patriot.

Відомо, що Швеція має чотири таких системи, але там не можуть ані пообіцяти, ані виключити можливість передачі ЗРК, оскільки країна перебуває на етапі розбудови власної системи протиповітряної оборони.

"Багато країн використовують Patriot, і США мають значні ресурси в цій сфері. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, ми повинні подивитися, як це зробити найкращим чином", — зазначив міністр оборони Швеції.

Раніше ISW писав, що українська протиповітряна оборона зазнає деградації на фронті, що дозволяє російській авіації здійснювати свої операції.

Також ми писали, що керівник німецької компанії Diehl Defence анонсував передачу Україні додаткових систем ППО IRIS-T.