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В Швеции рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot — что известно

22 апреля 2024 17:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Швеции рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot — что известно
Министр обороны Швеции Поль Йонсон. Фото: АрмияInform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил о важности вклада в помощь Украине в чрезвычайно сложной ситуации. Да, рассматривается возможность передачи системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом пишет Omni в понедельник, 22 апреля.

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Йонсон отметил, что Украина сейчас находится в "чрезвычайно сложной" ситуации, и поэтому важно, чтобы Швеция внесла свой вклад в оборону страны.

По его словам, первым в списке пожеланий Украины система Patriot.

Известно, что у Швеции четыре таких системы, но там не могут ни пообещать, ни исключить возможность передачи ЗРК, поскольку страна находится на этапе развития собственной системы противовоздушной обороны.

"Многие страны используют Patriot, и США имеют значительные ресурсы в этой сфере. Вполне возможно, что мы можем внести свой вклад, мы должны посмотреть, как это сделать наилучшим образом", — отметил министр обороны Швеции.

Ранее ISW писал, что украинская противовоздушная оборона подвергается деградации на фронте, что позволяет российской авиации совершать свои операции.

Также мы писали, что руководитель германской компании Diehl Defence анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО IRIS-T.

военная помощь
Швеция
ПВО
война в Украине

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