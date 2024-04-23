Євросоюз не готовий віддавати Україні комплекси Patriot, — Reuters

Німецькі зенітні ракетні комплекси Patriot. Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

Міністри Європейського Союзу заявили, що вони терміново розглядають можливість надання Україні більшої кількості засобів протиповітряної оборони, але вони не надали конкретних обіцянок щодо систем Patriot, які потрібні найбільше. Німеччина стала єдиною країною Союзу, яка пообіцяла надати додаткову батарею.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 23 квітня.

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Видання зазначає, що інші європейські країни, включаючи Грецію, Нідерланди, Польщу, Румунію, Іспанію та Швецію, також мають системи Patriot.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель висловив розчарування відсутністю додаткових зобов'язань, заявивши, що він намагається змусити всіх зрозуміти і усвідомити необхідність робити більше для допомоги Україні.

"У мене немає Patriot у Брюсселі, Patriot в столицях. І саме вони повинні приймати рішення", — заявив він.

Міністри ЄС кажуть, що голосування Палати представників Конгресу США за схвалення пакета допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів не повинно призводити до самозаспокоєння з їхнього боку.

Водночас країни, які мають американські протиракетні комплекси Patriot не взяли на себе жодних зобов'язань щодо передачі їх Києву.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі міністрів ЄС зазначив, що наразі Київ веде переговори з окремими союзниками про постачання чотирьох батарей для Patriot.

"Переговори ведуться між нами і відповідними країнами та США", — сказав він.

Міністри кажуть, що важко розлучатися з Patriot, оскільки вони є невід'ємною частиною національної оборони.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина активно шукає шість систем протиповітряної оборони Patriot. Він також підкреслив критичну потребу України в системах ППО.

Також міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив про важливість внеску для допомоги Україні в надзвичайно складній ситуації. Так, розглядається можливість передачі системи протиповітряної оборони Patriot.