Шольц заявив, що Німеччина шукає шість систем Patriot для України у рамках НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина активно шукає шість систем протиповітряної оборони Patriot. Він також підкреслив критичну потребу України в системах ППО.

Про це він заявив на пресконференції, яка відбулася 18 квітня після зустрічі Європейської ради.

Читайте також:

Заява Шольца 18 квітня

За словами Шольца, важливо надати Україні необхідні засоби для захисту її міст та критичної інфраструктури від російських ракетних атак. Він підкреслив, що Україна потребує тривалої та стабільної підтримки, а також достатньої кількості озброєння, артилерії та боєприпасів.

Канцлер також зазначив, що Німеччина зробила значний внесок у систему ППО України, оскільки нещодавно заявила про передачу третьої системи Patriot.

Шольц закликав інші країни-члени НАТО наслідувати приклад Німеччини для забезпечення кращого захисту України від постійних російських атак.

"Ми чули, що тепер має бути ще сім систем (Patriot. – Ред.). Один з них – наша. І ми сподіваємося, що ще шість будуть знайдені в контексті НАТО. І я також скористався нагодою тут, щоб просувати це питання в багатьох дискусіях", — додав Шольц.

Нагадаємо, що Нідерланди можуть викупити системи Patriot для передачі Україні.

Раніше ми писали, що що Президент Литви пояснив, чому його країна не може передати Україні ЗРК Patriot.