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Кулеба зізнався, що говорить за зачиненими дверима союзникам щодо передачі Україні Patriot

15 квітня 2024 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кулеба зізнався, що говорить за зачиненими дверима союзникам щодо передачі Україні Patriot
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, якби країни, які мають американські системи протиповітряної оборони Patriot, були готові передати їх Україні, то "це було б питання тижнів".

Про це Дмитро Кулеба розповів в ефірі ТСН.Тиждень у неділю, 14 квітня.

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Перемовини з партнерами за зачиненими дверима

"Усі батареї Patriot залежать від рішення США. Це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що розміщено. Вже йдуть активні переговори по 2 батареях Patriot і по одній батареї SAMP-T. І якби зараз була готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижнів", — зазначив міністр.

Кулеба розповів, що під час перемовин із західними союзниками погоджується на всі умови, що сприятимуть захисту українського неба від російських обстрілів.

"Коли ми сидимо за зачиненими дверима то я всім партнерам кажу: "Дорогі мої, що завгодно — хочете в оренду, давайте в оренду. Хочете, щоб він (Patriot. — Ред.) прикривав ваш кордон, давайте так, але дайте", — поділився посадовець. 

Інформаційний вплив України

За словами Кулеби, українська команда активною роботою досягла "бунту" Європарламенту, який відмовив у фінансуванні Раді ЄС, допоки європейські країни не передадуть Україні додаткові системи Patriot.

"Це ми розбудили усі політичні сили (в Європарламенті. — Ред.). Ми підняли таку хвилю, люди ж читають газети. Вони бачать, що відбувається, вони бачать, що просить Україна і вони думають, а що я можу зробити, щоб допомогти Україні. Ще 3 тижні тому ніхто крім України не говорив, що нам потрібні нові системи. Ми кудись кричали, і це все розчинялося в повітрі", — додав міністр.

Що відомо про передачу Україні Patriot

Нагадаємо, що Кулеба закликав високопосадовців країн-союзників провести ніч у Харкові, який постійно обстрілює Росія, щоб особисто переконатися в необхідності надання Україні комплексів Patriot. Міністр розповів, на що готова держава заради отримання цих систем для захисту свого неба.

Також ми писали, що Кулеба закликав Францію активізувати роботу над постачанням ППО для України.

Дмитро Кулеба
Європейський союз
переговори
МЗС
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ППО
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війна в Україні
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