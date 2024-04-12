Кулеба закликав Францію надати нові системи ППО для України

Глава МЗС Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Францію активізувати роботу над постачанням ППО для України. Разом зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне 11 квітня він обговорив останній масований удар РФ по енергетиці та підтримку нашої держави.

Про розмову Кулеба повідомив у соцмережі Х у четвер, 11 квітня.

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Кулеба розповів, що вчора провів телефонну розмову з французьким прем'єром Стефаном Сежурне. Вони обговорили останній російський масований авіаудар та його вплив на енергетичну систему, економіку та мирне населення України.

"Я подякував Франції за кроки, які вона зробила в минулому для забезпечення України додатковою протиповітряною обороною, і закликав Париж активізувати свої зусилля щодо надання Україні нових систем, здатних перехоплювати балістичні ракети... Робота над ними має початися негайно. Необхідні термінові дії", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Дмитра Кулеби

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, нещодавно Кулеба закликав високопосадовців країн-союзників провести ніч у Харкові, щоб особисто переконатися в необхідності надання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot.

Очільник МЗС додав, що Україна навіть розглядає варіант позичити системи Patriot в інших держав.

Також речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україні потрібно кілька десятків батарей Patriot, щоб перекрити північ та південний схід від російської авіації.

А в ISW наголосили, шо нестача систем ППО в Україні може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.