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Кулеба призвал Францию предоставить новые системы ПВО для Украины

12 апреля 2024 10:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кулеба призвал Францию предоставить новые системы ПВО для Украины
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Францию активизировать работу по поставкам ПВО для Украины. Вместе со своим французским коллегой Стефаном Сежурным 11 апреля он обсудил последний массированный удар РФ по энергетике и поддержку нашего государства.

О разговоре Кулеба сообщил в соцсети Х в четверг, 11 апреля.

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Кулеба рассказал, что вчера провел телефонный разговор с французским премьером Стефаном Сежурном. Они обсудили последний российский массированный авиаудар и его влияние на энергетическую систему, экономику и мирное население Украины.

"Я поблагодарил Францию за шаги, которые она предприняла в прошлом для обеспечения Украины дополнительной противовоздушной обороной, и призвал Париж активизировать свои усилия по предоставлению Украине новых систем, способных перехватывать баллистические ракеты... Работа над ними должна начаться немедленно. Необходимы срочные действия", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Дмитрия Кулебы

Что еще нужно знать

Напомним, недавно Кулеба призвал высокопоставленных должностных лиц стран-союзников провести ночь в Харькове, чтобы лично убедиться в необходимости предоставления Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Глава МИД добавил, что Украина даже рассматривает вариант ссудить системы Patriot у других государств.

Также спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Украине нужно несколько десятков батарей Patriot, чтобы перекрыть север и юго-восток от российской авиации.

А в ISW подчеркнули, что нехватка систем ПВО в Украине может стать решающим фактором захвата города Часов Яр в Донецкой области.

Дмитрий Кулеба
Франция
военная помощь
ПВО
война в Украине
фронт

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