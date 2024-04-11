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Кулеба запросив союзників переночувати у Харкові, аби ті зрозуміли наскільки тут необхідні Patriot

11 квітня 2024 14:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Кулеба запросив союзників переночувати у Харкові, аби ті зрозуміли наскільки тут необхідні Patriot
Наслідки удару російського безпілотника в Харкові. Ілюстративне фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав високопосадовців країн-союзників провести ніч у Харкові, щоб особисто переконатися в необхідності надання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot. Міністр зазначив, що цієї ночі Росія запустила понад 80 ракет і дронів по Україні, головним чином спрямувавши їх на об'єкти критичної цивільної інфраструктури. 

Про це глава МЗС України повідомив у мережі X.

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У своєму повідомленні в мережі X міністр Кулеба зазначив, що Україна стала єдиною країною, яка потерпає від ударів балістичних ракет, і висловив переконання, що єдине місце, де мають бути розташовані зенітні ракетні комплекси "Петріот", це Україна.

"Я впевнений, що якщо ті, від кого залежить надання Україні зенітних ракетних комплексів, проведуть принаймні одну ніч у Харкові, усі необхідні рішення були б схвалені швидко", — підкреслив Кулеба.

Він також заявив готовність особисто приєднатися до цієї ініціативи та провести цей час разом з представниками союзницьких країн.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання. 

Крім того, ворог вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.

Також вибухи лунали у Львівській та Запорізькій областях.

Дмитро Кулеба
Харків
обстріли
ППО
ракета

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