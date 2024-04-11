Кулеба пригласил союзников переночевать в Харькове, чтобы те поняли, насколько здесь необходимы Patriot.

Последствия удара русского беспилотника в Харькове. Иллюстративное фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал высокопоставленных должностных лиц стран-союзников провести ночь в Харькове, чтобы лично убедиться в необходимости предоставления Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. Министр отметил, что в эту ночь Россия запустила более 80 ракет и дронов по Украине, главным образом направив их на объекты критической гражданской инфраструктуры.

Об этом глава МИД Украины сообщил в сети X.

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В своем сообщении в сети X министр Кулеба отметил, что Украина стала единственной страной, страдающей от ударов баллистических ракет, и выразил убеждение, что единственное место, где должны быть расположены зенитные ракетные комплексы "Петриот", это Украина.

"Я уверен, что если те, от кого зависит предоставление Украине зенитных ракетных комплексов, проведут по крайней мере одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы одобрены быстро", — подчеркнул Кулеба.

Он также заявил о готовности лично присоединиться к этой инициативе и провести это время вместе с представителями союзнических стран.

Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.

Также взрывы раздавались во Львовской и Запорожской областях.