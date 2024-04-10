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Patriot для України — Кулеба розповів, на що готова держава для отримання систем

10 квітня 2024 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Patriot для України — Кулеба розповів, на що готова держава для отримання систем
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має надію чимшвидше домовитись про надання семи установок системи протиповітряної оборони Patriot. Країна навіть розглядає варіант зокрема позичити їх в інших держав. 

Про це Дмитро Кулеба розповів інтерв’ю американському виданню The Washington Post, оприлюдненому у середу, 10 квітня.

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Кулеба змінює стиль дипломатії

За словами посадовця, "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала" в наданні Україні ППО. Тому він сподівається, що новий стиль жорсткої дипломатії допоможе в цьому питанні.

"Так, мене можуть ненавидіти і я можу зіпсувати відносини. Інша частина мене каже, що дипломатія — це приватні відносини. Але потім я сказав цій частині заткнутися, і та частина мене, яка хотіла висловитися, почала говорити. Ми перепробували все, і, схоже, нічого не спрацювало", — зазначив Кулеба.

Він пояснив зміну стилю дипломатії ракетною атакою на Київ наприкінці березня, коли вибухи було чути одразу після оголошення повітряної тривоги.

Сім "Петріотів" для України

Міністр розповів, що відомство виявило більш як 100 "вільних" Patriot, зокрема в державах по сусідству, однак спершу зосередився на меті отримати сім установок.

Крім того, МЗС знайшло чотири європейські та азійські країни з Patriot, які негайно можуть надати їх Україні. Також тривають перемовини щодо передачі ППО зі Сполученими Штатами.

ППО для тимчасового користування

Кулеба розповів, що навіть запропонував країнам дати Україні Patriot тимчасово, пообіцявши, що установки повернуть, щойно попросять.

"Я відчуваю, що б'юся головою об стіну, хоча я дипломат, а це означає, що я повинен розбирати стіну цеглина за цеглиною. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться битися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається", — зізнався посадовець.

Нагадаємо, що представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав Союз терміново поставити Україні більше засобів ППО, зокрема системи Patriot та боєприпаси.

Також ми писали, що колишній перший заступник РНБО Степан Гавриш зазначив, що для того, аби Україна змогла захистити свої території та не допустити просування російських військ, їй потрібні не лише системи ППО, а й зброя, що допоможе стримати ворожий наступ.

Дмитро Кулеба
МЗС
ППО
інтерв'ю
війна в Україні
війна

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