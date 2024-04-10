Борель закликав ЄС поставити Україні Patriot

Жозеп Боррель. Фото: ЕРА

Представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав ЄС терміново поставити Україні більше засобів протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot та боєприпаси. Глава МЗС України терміново просив про надання семи батарей Patriot, щоб захистити свою країну.

Про це представник ЄС Жозеп Боррель заявив, виступаючи на європейському форумі Nueva Economia Forum.

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Під час свого виступу Боррель зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба кілька днів тому терміново просив надати сім батарей системи Patriot для захисту своєї країни. Він підкреслив, що із близько 100 батарей Patriot, якими володіють європейські армії, ЄС має змогу надати сем таких систем Україні.

"Не може бути переконливим аргументом те, що ми не можемо їх надати, оскільки європейські країни володіють близько 100 батарей Patriot. І все ж ми не в змозі надати сім, які вони відчайдушно просять", — зазначив Боррель.

Високий представник ЄС також підкреслив необхідність зосередитися на запобіганні руйнування України зараз, а не лише думати про її майбутнє відновлення.

"Українці не мають достатніх засобів, щоб уникнути руйнувань, тому що, чесно кажучи, ми повинні робити більше і швидше, щоб забезпечити їм необхідні засоби", — додав Боррель.

Нагадаємо, що цієї весни буде ухвалений черговий — 14-й — пакет економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії. Документ — на стадії підготовки.

Також ми писали про те, що прибутки від заморожених активів Росії навряд чи будуть використані на зброю для України. Ймовірно, їх нададуть напряму в бюджет або для відбудови.