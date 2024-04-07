Заморожені активи РФ — в ОП розповіли, на що можуть спрямувати прибутки

Центральний банк Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

Прибутки від заморожених активів Росії навряд чи будуть використані на зброю для України. Ймовірно, їх нададуть напряму в бюджет або для відбудови.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк в ефірі Ми Україна.

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За його словами, пропозиція щодо спрямування коштів на зброю розглядається. Зокрема, мова йде про близько 7-8 млрд доларів у Європейській зоні.

Водночас питання конфіскації основних активів, що становлять близько 300 млрд доларів, взяли на себе США. Однак в цьому питанні немає одностайності.

Власюк зазначив, що окремі країни, наприклад на глобальному Півдні, висловлюють певні застереження. Вони побоюються, що це призведе до ще більшої кризи у відносинах з Росією.

Нагадаємо, ДБР за рішенням суду передали в АРМА понад 23 млн гривень. Ці кошти надійшли з рахунків компаній, кінцевими власниками яких є громадяни РФ.

Також ми писали, що у країнах ЄС наразі заморожені 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних російських активів.