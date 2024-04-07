Замороженные активы РФ — в ОП рассказали, на что могут направить прибыль

Центральный банк России. Иллюстративное фото: росСМИ

Прибыль от замороженных активов России вряд ли будет использована на оружие для Украины. Вероятно, они будут направлены напрямую в бюджет или для восстановления.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Владислав Власюк в эфире "Ми Україна".

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Использование замороженных активов РФ

По его словам, предложение о направлении средств на оружие рассматривается. В частности, речь идет об около 7-8 млрд долларов в Европейской зоне.

В то же время, вопросы конфискации основных активов, которые составляют около 300 млрд долларов, взяли на себя США. Однако в этом вопросе нет единогласия.

Власюк отметил, что отдельные страны, например, на глобальном Юге, выражают определенные предостережения. Они опасаются, что это приведет к еще большему кризису в отношениях с Россией.

Напомним, ГБР по решению суда передали в АРМА более 23 млн гривен. Эти средства поступили со счетов компаний, конечными владельцами которых являются граждане РФ.

Также мы писали, что в странах ЕС заморожены 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных российских активов.