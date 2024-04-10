Борель призвал ЕС поставить Украину Patriot

Жозеп Боррель. Фото: ЕРА

Представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель призвал ЕС срочно поставить Украине больше средств противовоздушной обороны, в частности системы Patriot и боеприпасы. Глава МИД Украины срочно просил о предоставлении семи батарей Patriot, чтобы защитить свою страну.

Об этом представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, выступая на европейском форуме Nueva Economia Forum.

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Во время выступления Боррель отметил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба несколько дней назад срочно просил предоставить семь батарей системы Patriot для защиты своей страны. Он подчеркнул, что из около 100 батарей Patriot, которыми владеют европейские армии, ЕС может предоставить семь таких систем Украине.

"Не может быть убедительным аргументом то, что мы не можем их предоставить, поскольку европейские страны обладают около 100 батарей Patriot. И все же мы не в состоянии предоставить семь, которые они отчаянно просят", — отметил Боррель.

Высокий представитель ЕС также подчеркнул необходимость сосредоточиться на предотвращении разрушения Украины сейчас, а не только думать о будущем ее восстановлении.

"У Украинцев нет достаточных средств, чтобы избежать разрушений, потому что, честно говоря, мы должны делать больше и быстрее, чтобы обеспечить им необходимые средства", — добавил Боррель.

Напомним, что этой весной будет принят очередной — 14-й — пакет экономических санкций Европейского Союза против России. Документ — на стадии подготовки.

Также мы писали о том, что доходы от замороженных активов России вряд ли будут использованы для Украины. Вероятно, они будут направлены напрямую в бюджет или для восстановления.