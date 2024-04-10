Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Patriot для Украины — Кулеба рассказал, на что готово государство для получения систем arrow

Patriot для Украины — Кулеба рассказал, на что готово государство для получения систем

10 апреля 2024 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Patriot для Украины — Кулеба рассказал, на что готово государство для получения систем
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется поскорее договориться о предоставлении семи установок системы противовоздушной обороны Patriot. Страна даже рассматривает вариант в частности одолжить их у других государств.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал интервью американскому изданию The Washington Post, обнародованному в среду, 10 апреля.

Читайте также:

Кулеба меняет стиль дипломатии

По словам чиновника, "мягкая и тихая дипломатия не сработала" в предоставлении Украине ПВО. Поэтому он надеется, что новый стиль жесткой дипломатии поможет в этом вопросе.

"Да, меня могут ненавидеть и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не сработало", — отметил Кулеба.

Он объяснил изменение стиля дипломатии ракетной атакой на Киев в конце марта, когда взрывы были слышны сразу после объявления воздушной тревоги.

Семь "Петриотов" для Украины

Министр рассказал, что ведомство обнаружило более 100 "свободных" Patriot, в том числе в государствах по соседству, однако сначала сосредоточился на цели получить семь установок.

Кроме того, МИД нашел четыре европейские и азиатские страны с Patriot, которые немедленно могут предоставить их Украине. Также продолжаются переговоры по передаче ПВО с Соединенными Штатами.

ПВО для временного пользования

Кулеба рассказал, что даже предложил странам дать Украине Patriot временно, пообещав, что установки вернут, как только попросят.

"Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что я должен разбирать стену кирпич за кирпичом. Но так как такая дипломатия не работает, мне хочется биться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит", — признался чиновник.

Напомним, что представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал Союз срочно поставить Украине больше средств ПВО, в том числе системы Patriot и боеприпасы.

Также мы писали, что бывший первый заместитель СНБО Степан Гавриш отметил, что для того, чтобы Украина смогла защитить свои территории и не допустить продвижения российских войск, ей нужны не только системы ПВО, но и оружие, которое поможет сдержать вражеское наступление.

Дмитрий Кулеба
МИД
ПВО
интервью
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый