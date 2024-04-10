Patriot для Украины — Кулеба рассказал, на что готово государство для получения систем

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется поскорее договориться о предоставлении семи установок системы противовоздушной обороны Patriot. Страна даже рассматривает вариант в частности одолжить их у других государств.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал интервью американскому изданию The Washington Post, обнародованному в среду, 10 апреля.

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Кулеба меняет стиль дипломатии

По словам чиновника, "мягкая и тихая дипломатия не сработала" в предоставлении Украине ПВО. Поэтому он надеется, что новый стиль жесткой дипломатии поможет в этом вопросе.

"Да, меня могут ненавидеть и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не сработало", — отметил Кулеба.

Он объяснил изменение стиля дипломатии ракетной атакой на Киев в конце марта, когда взрывы были слышны сразу после объявления воздушной тревоги.

Семь "Петриотов" для Украины

Министр рассказал, что ведомство обнаружило более 100 "свободных" Patriot, в том числе в государствах по соседству, однако сначала сосредоточился на цели получить семь установок.

Кроме того, МИД нашел четыре европейские и азиатские страны с Patriot, которые немедленно могут предоставить их Украине. Также продолжаются переговоры по передаче ПВО с Соединенными Штатами.

ПВО для временного пользования

Кулеба рассказал, что даже предложил странам дать Украине Patriot временно, пообещав, что установки вернут, как только попросят.

"Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что я должен разбирать стену кирпич за кирпичом. Но так как такая дипломатия не работает, мне хочется биться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит", — признался чиновник.

Напомним, что представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал Союз срочно поставить Украине больше средств ПВО, в том числе системы Patriot и боеприпасы.

Также мы писали, что бывший первый заместитель СНБО Степан Гавриш отметил, что для того, чтобы Украина смогла защитить свои территории и не допустить продвижения российских войск, ей нужны не только системы ПВО, но и оружие, которое поможет сдержать вражеское наступление.