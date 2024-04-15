Кулеба признался, что говорит за закрытыми дверями союзникам насчет передачи Украине Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если бы страны, имеющие американские системы противовоздушной обороны Patriot, были готовы передать их Украине, то "это был бы вопрос недель".

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эфире ТСН.Тиждень в воскресенье, 14 апреля.

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Переговоры с партнерами за закрытыми дверями

"Все батареи Patriot зависят от решения США. Это американская система. Мы точно знаем, где и что размещено. Уже идут активные переговоры по 2 батареям Patriot и по одной батарее SAMP-T. И будь сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, это был бы вопрос недель", — отметил министр.

Кулеба рассказал, что во время переговоров с западными союзниками соглашается на все условия, способствующие защите украинского неба от российских обстрелов.

"Когда мы сидим за закрытой дверью, то я всем партнерам говорю: "Дорогие мои, что угодно — хотите в аренду, давайте в аренду. Хотите, чтобы он (Patriot. — Ред.) прикрывал вашу границу, давайте так, но дайте", — поделился чиновник.

Информационное влияние Украины

По словам Кулебы, украинская команда активной работой достигла "бунта" Европарламента, отказавшего в финансировании Совету ЕС, пока европейские страны не передадут Украине дополнительные системы Patriot.

"Это мы разбудили все политические силы (в Европарламенте. — Ред.). Мы подняли такую волну, люди же читают газеты. Они видят, что происходит, они видят, что просит Украина и они думают, а что я могу сделать, чтобы помочь Украине. Еще 3 недели назад никто кроме Украины не говорил, что нам нужны новые системы.

Что известно о передаче Украине Patriot

Напомним, что Кулеба призвал высокопоставленных должностных лиц стран-союзников провести ночь в Харькове, который постоянно обстреливает Россия, чтобы лично убедиться в необходимости предоставления Украине комплексов Patriot. Министр рассказал, на что готово государство для получения этих систем для защиты своего неба.

Также мы писали, что Кулеба призвал Францию активизировать работу по поставкам ПВО для Украины.