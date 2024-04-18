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Нідерланди можуть викупити системи Patriot для передачі Україні

18 квітня 2024 00:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Нідерланди можуть викупити системи Patriot для передачі Україні
ЗРК Patriot. Фото: НАТО
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Прем'єр-міністр Нідерландів виступив з ініціативою викупити зенітно-ракетні комплекси Patriot у тих держав, які відмовляються надати їх Україні напряму. Також він підкреслив, що Україна терміново потребує цих систем.

Про це пише видання The Guardian у середу, 17 квітня.

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Ініціатива Рютте щодо передачі Україні ППО

Марк Рютте має намір продовжити дипломатичні зусилля щодо переконання країн, що мають системи Patriot, у необхідності передачі частини цих систем Україні, аби допомогти їй протистояти російським атакам.

У випадку, якщо ці країни залишаться непохитними у своїй позиції, прем’єр-міністр Нідерландів запропонував альтернативний варіант — придбання комплексів Patriot з метою їх подальшої передачі Україні.

"Ми можемо в них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", — заявив Рютте.

Нагадаємо, що Кулеба зізнався, що говорить за зачиненими дверима союзникам щодо передачі Україні Patriot.

Раніше ми писали, що Президент Литви пояснив, чому його країна не може передати Україні ЗРК Patriot.

Нідерланди
військова допомога
Україна
ППО
Марк Рютте
війна в Україні

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