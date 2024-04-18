Нидерланды могут купить системы Patriot для передачи Украине

ЗРК Patriot. Фото: НАТО

Премьер-министр Нидерландов выступил с инициативой выкупить зенитно-ракетные комплексы Patriot у тех государств, которые отказываются предоставить их Украине напрямую. Также он подчеркнул, что Украина срочно нуждается в этих системах.

Об этом пишет издание The Guardian в среду, 17 апреля.

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Инициатива Рютте по передаче Украине ПВО

Марк Рютте намерен продолжить дипломатические усилия по убеждению стран, имеющих системы Patriot, в необходимости передачи части этих систем Украине, чтобы помочь ей противостоять российским атакам.

В случае, если эти страны останутся непоколебимы в своей позиции, премьер-министр Нидерландов предложил альтернативный вариант — приобретение комплексов Patriot с целью их дальнейшей передачи Украине.

"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, у нас есть деньги. Это очень важно", — заявил Рютте.

Напомним, что Кулеба признался, что говорит за закрытыми дверями союзникам по передаче Украине Patriot.

Ранее мы писали, что Президент Литвы объяснил, почему его страна не может передать Украине ЗРК Patriot.