Президент Литви пояснив, чому його країна не може передати Україні ЗРК Patriot

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: скриншот з відео

Президент Литви Гітанас Науседа розповів, чому його країна не може надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. За його словами, в Литви немає таких систем.

Про це Гітанас Науседа сказав на саміті Тримор’я у четвер, 11 квітня.

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Науседа заявив, що Литва отримала одну систему від Нідерландів, яку розгорнули для тренування на тимчасовій основі.

"Ми готові передати все, що ми маємо, і ми постійно це робимо. Відверто кажучи, стає все важче й важче знаходити те, що потрібно передати, тому що в нас завершуються засоби, тому ми зробили внесок до чеської ініціативи. Повірте, ми робимо все, що у наших силах", — наголосив він.

Президент Польщі Анджей Дуда додав, що Варшава також немає ЗРК Patriot.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2024 рік має стати часом кроків, які зроблять реальною перемогу над російським терором. За його словами, без української сили не буде повноцінною сила Європи.

Також у Вільнюсі відбулася зустріч президента України з президентом Литви Гітанасом Науседою. Вона відбулася перед їхньою участю в саміті Тримор’я.