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Президент Литвы объяснил, почему его страна не может передать Украине ЗРК Patriot

11 апреля 2024 19:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Литвы объяснил, почему его страна не может передать Украине ЗРК Patriot
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, почему его страна не может предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, у Литвы нет таких систем.

Об этом Гитанас Науседа сказал на саммите Триморья в четверг, 11 апреля.

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Науседа заявил, что Литва получила одну систему от Нидерландов, развернутую для тренировки на временной основе.

"Мы готовы передать все, что мы имеем, и мы постоянно это делаем. Откровенно говоря, становится все труднее и труднее находить то, что нужно передать, потому что у нас заканчиваются средства, поэтому мы сделали вклад в чешскую инициативу. Поверьте, мы делаем все, что в наших силах", — подчеркнул он.

Президент Польши Анджей Дуда добавил, что у Варшавы также нет ЗРК Patriot.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2024 год должен стать временем шагов, которые сделают реальной победу над российским террором. По его словам, без украинской силы не будет полноценной сила Европы.

Также в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она прошла перед их участием в саммите Триморья.

Литва
военная помощь
Украина
военная техника
ПВО
президент

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