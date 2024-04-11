Без української сили не буде повноцінною сила Європи — виступ Зеленського на саміті Тримор’я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2024 рік має стати часом кроків, які зроблять реальною перемогу над російським терором. За його словами, без української сили не буде повноцінною сила Європи.

Про це глава держави сказав на саміті Тримор’я у четвер, 11 квітня.

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Головне з виступу Зеленського на саміті Тримор'я:

Кожного дня летять ракети, і кожного дня ми чуємо, що Україні передадуть нові системи ППО — нарешті реальність має збігатися зі словами;

Російська керована ненависть передує російським керованим авіабомбам, ракетам і "шахедам"; кожен із сусідів для Росії — це мішень, так само як і Україна;

Я дякую всім із вас, хто надав і надає Україні зброю — маємо створити якнайбільше оборонних виробництв, які будуть прямо працювати на нашу з вами спільну безпеку;

Заморожені російські активи мають бути нарешті спрямовані на захист від російського терору, зокрема через підтримку життя в Україні, підтримку нашого захисту;

Час, який можемо використати для зближення, маємо використати, не втрачаючи жодного дня — у червні буде правильним фактично розпочати переговори про вступ України;

Червень має стати важливим і для Формули миру — для миру потрібна не лише ваша участь у саміті, а й ваша підтримка в залученні світових лідерів;

Ми вдячні зараз кожній державі за двосторонні безпекові угоди, які підтримують нас до вступу в НАТО, сьогодні ми підписали вже девʼяту таку угоду — з Латвією;

Ми не повинні шукати альтернатив нашій безпеці. Україна потребує запрошення в НАТО. Це реально вже цього року;

Без української сили не буде повноцінною сила всієї Європи, а разом ми дійсно зможемо убезпечити одне одного від російського реваншизму.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, країна зможе виробляти свої системи.

Також у Вільнюсі відбулася зустріч президента України з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вона відбулася перед їхньою участю в саміті Тримор’я.