Без украинской силы не будет полноценной сила Европы — выступление Зеленского на саммите Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2024 год должен стать временем шагов, которые сделают реальной победу над российским террором. По его словам, без украинской силы не будет полноценной сила Европы.

Об этом глава государства сказал на саммите Триморья в четверг, 11 апреля.

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Каждый день летят ракеты, и каждый день мы слышим, что Украине передадут новые системы ПВО — наконец-то реальность должна совпадать со словами;

Российская управляемая ненависть предшествует российским управляемым авиабомбам, ракетам и "шахедам"; каждый из соседей для России — это мишень, так же как и Украина;

Я благодарю всех из вас, кто предоставил и предоставляет Украине оружие — должны создать как можно больше оборонных производств, которые будут прямо работать на нашу с вами общую безопасность;

Замороженные российские активы должны быть наконец направлены на защиту от российского террора, в частности через поддержку жизни в Украине, поддержку нашей защиты;

Время, которое можем использовать для сближения, должны использовать, не теряя ни одного дня. — в июне будет правильным фактически начать переговоры о вступлении Украины;

Июнь должен стать важным и для Формулы мира — для мира нужно не только ваше участие в саммите, но и ваша поддержка в привлечении мировых лидеров;

Мы благодарны сейчас каждому государству за двусторонние соглашения по безопасности, которые поддерживают нас к вступлению в НАТО, сегодня мы подписали уже девятое такое соглашение — с Латвией;

Мы не должны искать альтернатив нашей безопасности. Украина нуждается в приглашении в НАТО. Это реально уже в этом году;

Без украинской силы не будет полноценной сила всей Европы, а вместе мы действительно сможем обезопасить друг друга от российского реваншизма.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина начала работу по созданию противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.

Также в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она состоялась перед их участием в саммите Триморья.