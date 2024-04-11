Зеленський прибув до Литви для участі у саміті Тримор'я — деталі

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Литви у четвер, 11 квітня. Там глава держави візьме участь у саміті Тримор'я, а також проведе перемовини з партнерами.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.

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"Прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів", — написав Зеленський, говорячи про візит.

Він додав, що у Литві запланована важлива зустріч з партнерами та підписання двосторонньої безпекової угоди. Крім того, за словами глави держави, будуть проведені перемовини щодо зміцнення української ППО та забезпечення ЗСУ.

Скриншот допису

Нагадаємо, днем раніше стал овідомо, що Володимир Зеленський провів зустріч з новим міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом у рамках його першого закордонного візиту на цій посаді. Під час зустрічі обговорювалися питання підготовки українських військовослужбовців та реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.

До слова, глава держави також заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу.