Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья — детали

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву в четверг, 11 апреля. Там глава государства примет участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с партнерами.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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"Прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров", — написал Зеленский, говоря о визите.

Он добавил, что в Литве запланирована важная встреча с партнерами и подписание двустороннего соглашения о безопасности. Кроме того, по словам главы государства, будут проведены переговоры по укреплению украинского ПВО и обеспечению ВСУ.

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Напомним, днем ранее стало известно, что Владимир Зеленский провел встречу с новым министром национальной обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом в рамках его первого заграничного визита на этом посту. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки украинских военнослужащих и реализации реабилитационных программ для раненых защитников.

К слову, глава государства также заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления.