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Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви

10 квітня 2024 15:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви
Президент України Володимир Зеленський та міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Фото: Офіс Президента України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новим міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом у рамках його першого закордонного візиту на цій посаді. Під час зустрічі обговорювалися питання підготовки українських військовослужбовців та реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram.

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Під час зустрічі обговорювалися важливі аспекти співпраці між Україною та Литвою в оборонній сфері. Президент Зеленський висловив вдячність за всебічну підтримку Литви та готовність надавати допомогу Україні у її захисті. Він підкреслив важливість подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування та розвитку співпраці в оборонній промисловості.

"Дякую за вашу підтримку, за все, що ви робите з початку повномасштабної війни. Знаю, що наші команди працюють над документом щодо безпекових гарантій. Очікуємо, що він закладе нове підґрунтя для посилення захисту наших держав", – зазначив Президент.

Зеленський також висловив вдячність за фінансовий внесок Литви в реалізацію чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів та виділення коштів для закупівлі дронів. Він підкреслив важливість розроблення рішень щодо своєчасного постачання техніки, озброєння та боєприпасів від партнерів України.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу, але для його реалізації потрібна зброя, зокрема зі США.

Він наголосив, що для контрнаступальних дій наразі снарядів немає і Україна дуже потребує допомоги від своїх партнерів. Однак для захисту держави снарядів достатньо. 

Володимир Зеленський
Литва
військова допомога
Україна
Міністерство оборони

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