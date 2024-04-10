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Зеленский встретился с министром обороны Литвы

10 апреля 2024 15:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский встретился с министром обороны Литвы
Президент Украины Владимир Зеленский и Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Фото: Офис Президента Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым министром национальной обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом в рамках его первого зарубежного визита в этой должности. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки украинских военнослужащих и реализации реабилитационных программ для раненых защитников.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

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В ходе встречи обсуждались важные аспекты сотрудничества между Украиной и Литвой в оборонной сфере. Президент Зеленский выразил благодарность за всестороннюю поддержку Литвы и готовность оказывать помощь Украине в ее защите. Он подчеркнул важность дальнейшего лидерства Литвы в международной коалиции по разминированию и развитию сотрудничества в оборонной промышленности.

"Спасибо за вашу поддержку, за все, что вы делаете с начала полномасштабной войны. Знаю, что наши команды работают над документом по гарантиям безопасности. Ожидаем, что он заложит новую основу для усиления защиты наших государств", — отметил Президент.

Зеленский также выразил благодарность за финансовый вклад Литвы в реализацию чешской инициативы по закупке артиллерийских боеприпасов и выделению средств для закупки дронов. Он подчеркнул важность разработки решений по своевременной поставке техники, вооружения и боеприпасов от партнеров Украины.

Напомним, что недавно Зеленский заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления , но для его реализации нужно оружие, в том числе из США.

Он подчеркнул, что для контрнаступательных действий снарядов нет и Украина очень нуждается в помощи от своих партнеров . Однако для защиты государства снарядов достаточно.

Владимир Зеленский
Литва
военная помощь
Украина
Министерство обороны

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