Зеленський зустрівся із президентом Литви — що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Наусєда. Фото: скриншот

Сьогодні, 11 квітня, у Вільнюсі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вона відбулася перед їхньою участю в саміті Тримор’я.

Про це пише пресслужба президента України Володимира Зеленського у Telegram.

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За наданою інформацією, основна увага була приділена спільній сила країн. У повідомлені йдеться, що Зеленський доніс до Гітанаса інформацію про наслідки нічних атак Росії та актуальні потреби в системах протиповітряної оборони. Вони також обговорили поточну ситуацію на фронті та важливість постачання певних видів озброєння.

Президент України висловив вдячність за готовність Литви надавати допомогу, а також за зусилля щодо збільшення поставок і виробництва озброєнь та боєприпасів, які сприяють захисту спільної безпеки країн. Також президенти обговорили аспекти політичної співпраці на рівні ЄС та НАТО, зокрема плани на цей рік.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Литви для участі у саміті Тримор'я.

Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви.