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Зеленский встретился с президентом Литвы — что обсуждали

11 апреля 2024 15:02
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Бригадир София
редактор
Зеленский встретился с президентом Литвы — что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Сегодня, 11 апреля, в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она состоялась перед их участием в саммите Триморья.

Об этом пишет пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

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По предоставленной информации, основное внимание было уделено общей силе стран. В сообщении говорится, что Зеленский донес до Гитанаса информацию о последствиях ночных атак России и актуальных потребностях в системах противовоздушной обороны. Они обсудили текущую ситуацию на фронте и важность поставки определенных видов вооружения.

Президент Украины выразил благодарность за готовность Литвы оказывать помощь, а также за усилия по увеличению поставок и производству вооружений и боеприпасов, способствующих защите совместной безопасности стран. Также президенты обсудили аспекты политического сотрудничества на уровне ЕС и НАТО, в частности, планы на этот год.

Напомним, что Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья.

Ранее мы писали, что Зеленский встретился с министром обороны Литвы.

Владимир Зеленский
Гитанас Науседа
Литва
Украина
дипломатия

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