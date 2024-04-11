Зеленский встретился с президентом Литвы — что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: скриншот

Сегодня, 11 апреля, в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она состоялась перед их участием в саммите Триморья.

Об этом пишет пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Читайте также:

Что обсуждали президенты Литвы и Украины

По предоставленной информации, основное внимание было уделено общей силе стран. В сообщении говорится, что Зеленский донес до Гитанаса информацию о последствиях ночных атак России и актуальных потребностях в системах противовоздушной обороны. Они обсудили текущую ситуацию на фронте и важность поставки определенных видов вооружения.

Президент Украины выразил благодарность за готовность Литвы оказывать помощь, а также за усилия по увеличению поставок и производству вооружений и боеприпасов, способствующих защите совместной безопасности стран. Также президенты обсудили аспекты политического сотрудничества на уровне ЕС и НАТО, в частности, планы на этот год.

Напомним, что Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья.

Ранее мы писали, что Зеленский встретился с министром обороны Литвы.