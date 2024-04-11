Зеленский встретился с президентом Литвы — что обсуждали
Сегодня, 11 апреля, в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она состоялась перед их участием в саммите Триморья.
Об этом пишет пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Что обсуждали президенты Литвы и Украины
По предоставленной информации, основное внимание было уделено общей силе стран. В сообщении говорится, что Зеленский донес до Гитанаса информацию о последствиях ночных атак России и актуальных потребностях в системах противовоздушной обороны. Они обсудили текущую ситуацию на фронте и важность поставки определенных видов вооружения.
Президент Украины выразил благодарность за готовность Литвы оказывать помощь, а также за усилия по увеличению поставок и производству вооружений и боеприпасов, способствующих защите совместной безопасности стран. Также президенты обсудили аспекты политического сотрудничества на уровне ЕС и НАТО, в частности, планы на этот год.
Напомним, что Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья.
Ранее мы писали, что Зеленский встретился с министром обороны Литвы.
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