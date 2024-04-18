Шольц заявил, что Германия ищет шесть систем Patriot для Украины в рамках НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия активно ищет шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Он также подчеркнул критическую потребность Украины в системах ПВО.

Об этом он заявил на пресс-конференции, которая состоялась 18 апреля после встречи Европейского совета.

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Заявление Шольца 18 апреля

По словам Шольца, важно предоставить Украине необходимые средства для защиты городов и критической инфраструктуры от российских ракетных атак. Он подчеркнул, что Украина нуждается в длительной и стабильной поддержке, а также в достаточном количестве вооружения, артиллерии и боеприпасов.

Канцлер также отметил, что Германия внесла значительный вклад в систему ПВО Украины, поскольку недавно заявила о передаче третьей системы Patriot.

Шольц призвал другие страны-члены НАТО последовать примеру Германии для обеспечения лучшей защиты Украины от постоянных российских атак.

"Мы слышали, что теперь должно быть еще семь систем (Patriot. – Ред.). Одна из них – наша. И мы надеемся, что еще шесть будут найдены в контексте НАТО. И я также воспользовался случаем здесь, чтобы продвигать этот вопрос в многих дискуссиях", — добавил Шольц.

Нидерланды могут выкупить системы Patriot для передачи Украине.

Ранее мы писали, что Президент Литвы объяснил, почему его страна не может передать Украине ЗРК Patriot.