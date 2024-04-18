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Шольц заявил, что Германия ищет шесть систем Patriot для Украины в рамках НАТО

18 апреля 2024 21:25
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Бригадир София
редактор
Шольц заявил, что Германия ищет шесть систем Patriot для Украины в рамках НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия активно ищет шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Он также подчеркнул критическую потребность Украины в системах ПВО.

Об этом он заявил на пресс-конференции, которая состоялась 18 апреля после встречи Европейского совета.

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По словам Шольца, важно предоставить Украине необходимые средства для защиты городов и критической инфраструктуры от российских ракетных атак. Он подчеркнул, что Украина нуждается в длительной и стабильной поддержке, а также в достаточном количестве вооружения, артиллерии и боеприпасов.

Канцлер также отметил, что Германия внесла значительный вклад в систему ПВО Украины, поскольку недавно заявила о передаче третьей системы Patriot.

Шольц призвал другие страны-члены НАТО последовать примеру Германии для обеспечения лучшей защиты Украины от постоянных российских атак.

"Мы слышали, что теперь должно быть еще семь систем (Patriot. – Ред.). Одна из них – наша. И мы надеемся, что еще шесть будут найдены в контексте НАТО. И я также воспользовался случаем здесь, чтобы продвигать этот вопрос в многих дискуссиях", — добавил Шольц.

Нидерланды могут выкупить системы Patriot для передачи Украине.

Ранее мы писали, что Президент Литвы объяснил, почему его страна не может передать Украине ЗРК Patriot.

Германия
НАТО
Украина
Олаф Шольц
ПВО
война в Украине

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