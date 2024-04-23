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Зеленський обговорив з Сунаком найбільший пакет оборонної підтримки України від Британії

23 квітня 2024 13:20
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Зеленський обговорив з Сунаком найбільший пакет оборонної підтримки України від Британії
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Розмова відбувалась по телефону.

Про це повідомила пресслужба Президента України у вівторок, 23 квітня.

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Ріші Сунак повідомив про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси — те, що насправді потрібне нині в Україні на полі бою.

"Вдячний Великобританії та особисто Прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях", — заявив Зеленський.

Очільники України і Великобританії також обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Нагадаємо, Великобританія оголосила про введення нових санкцій проти РФ. Санкції стосуватимуться компаній, які пов'язані з виробництвом зброї.

Раніше ми повідомляли, що Україна підписала угоду про виробництва зброї з Великобританією.

Володимир Зеленський
Великобританія
зброя
військова допомога
Ріші Сунак

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