Зеленський обговорив з Сунаком найбільший пакет оборонної підтримки України від Британії
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Розмова відбувалась по телефону.
Про це повідомила пресслужба Президента України у вівторок, 23 квітня.
Про що говорив Зеленський з прем'єр-міністром Великобританії
Ріші Сунак повідомив про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси — те, що насправді потрібне нині в Україні на полі бою.
"Вдячний Великобританії та особисто Прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях", — заявив Зеленський.
Очільники України і Великобританії також обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.
Нагадаємо, Великобританія оголосила про введення нових санкцій проти РФ. Санкції стосуватимуться компаній, які пов'язані з виробництвом зброї.
Раніше ми повідомляли, що Україна підписала угоду про виробництва зброї з Великобританією.
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