Зеленський обговорив з Сунаком найбільший пакет оборонної підтримки України від Британії

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Розмова відбувалась по телефону.

Про це повідомила пресслужба Президента України у вівторок, 23 квітня.

Читайте також:

Про що говорив Зеленський з прем'єр-міністром Великобританії

Ріші Сунак повідомив про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси — те, що насправді потрібне нині в Україні на полі бою.

"Вдячний Великобританії та особисто Прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях", — заявив Зеленський.

Очільники України і Великобританії також обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Нагадаємо, Великобританія оголосила про введення нових санкцій проти РФ. Санкції стосуватимуться компаній, які пов'язані з виробництвом зброї.

Раніше ми повідомляли, що Україна підписала угоду про виробництва зброї з Великобританією.