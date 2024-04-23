Зеленский обсудил с Сунаком крупнейший пакет оборонной поддержки Украины от Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Разговор проходил по телефону.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины во вторник, 23 апреля.

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Риши Сунак сообщил о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов. Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы — то, что действительно нужно сейчас в Украине на поле боя.

"Благодарен Великобритании и лично Премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и дальше развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных способностях", — заявил Зеленский.

Главы Украины и Великобритании также обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Напомним, Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ. Санкции будут касаться компаний, связанных с производством оружия.

Ранее мы сообщали, что Украина подписала соглашение о производстве оружия с Британией.