Украина подписала соглашение о производстве оружия с Британией

Министр обороны Рустем Умеров подписывает соглашение о производстве оружия между Украиной и Британией. Фото: Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подписали с британским правительством Рамочную договоренность о сотрудничестве в сфере оборонных материалов. Глава Минобороны Украины призвал представителей десятков компаний Британии инвестировать в страну, создавать здесь совместные предприятия для будущей победы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 10 марта.

Читайте также:

Соглашение о производстве оружия

Со стороны британских партнеров договоренность, заключенную во время Конференции британско-украинского оборонного сотрудничества в Киеве, подписал Государственный министр по торговой политике Грег Хендс.

Конференция британско-украинского оборонного сотрудничества в Киеве. Фото: Минобороны

"Великобритания является одним из самых преданных союзников Украины. Спасибо народу и правительству страны за всестороннюю поддержку, которая уже оказана и продолжается!" — подчеркнул Умеров.

Камышин отметил, что именно Британия стала первой страной, подписавшей Соглашение о сотрудничестве с Украиной, и именно британские оборонные компании стали первыми, кто открыл здесь свои офисы после начала полномасштабного вторжения.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Фото: Минобороны

"Наше партнерство развивается — и сегодня мы еще на шаг приблизились к тому, чтобы британские производители стали также первыми, кто начнет производить свое оружие в Украине", — подчеркнул он.

В Минобороны отметили, что новая договоренность станет действенным механизмом усиления сотрудничества в военной отрасли, открывает путь к оказанию еще большей поддержки со стороны Британии и привлечению наиболее прогрессивных британских технологий для обороны Украины.

Напомним, украинские военнослужащие прошли пятинедельный курс по тактической медицине в Великобритании. Бойцы обучали эвакуации раненых из застройки, оказанию помощи раненым с тяжелыми травмами и массовому осмотру.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Они обсудили активизацию ракетных атак России против Украины, а также механизмы конфискации российских замороженных активов.