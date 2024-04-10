Україна підписала угоду про виробництво зброї з Британією

Міністр оборони Рустем Умєров підписує угоду про виробництво зброї між Україною та Британією. Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підписали з британським урядом Рамкову домовленість щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів. Очільник Міноборони України закликав представників десятків компаній Британії інвестувати в країну, створювати тут спільні підприємства задля майбутньої перемоги.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 10 березня.

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З боку британських партнерів домовленість, яку було укладено під час Конференції британсько-українського оборонного співробітництва у Києві, підписав Державний міністр з торговельної політики Грег Хендс.

Конференція британсько-українського оборонного співробітництва у Києві. Фото: Міноборони

"Велика Британія є одним із найвідданіших союзників України. Дякую народу й уряду країни за всебічну підтримку, яку вже надано і яка триває!" — наголосив Умєров.

Камишін зазначив, що саме Британія стала першою країною, яка підписала Угоду про безпекову співпрацю з Україною, і саме британські оборонні компанії стали першими, хто відкрив тут свої офіси після початку повномасштабного вторгнення.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Фото: Міноборони

"Наше партнерство розвивається — і сьогодні ми ще на крок наблизились до того, щоб британські виробники стали також першими, хто почне виробляти свою зброю в Україні", — наголосив він.

У Міноборони зазначили, що нова домовленість стане дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Британії та залучення найпрогресивніших британських технологій для оборони України.

Нагадаємо, українські військовослужбовці пройшли п’ятитижневий курс з тактичної медицини у Великій Британії. Бійців навчали евакуації поранених із забудови, наданню допомоги пораненим з важкими травмами та масовому огляду.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном. Вони обговорили активізацію ракетних атак Росії проти України, а також механізми конфіскацію російських заморожених активів.