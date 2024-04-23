Британія передасть Україні рекордний пакет допомоги — що туди увійде

Ріші Сунак та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, під час свого візиту до Польщі оголосить про рекордний пакет військової допомоги для України. Йдеться про 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.

Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

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У заяві британського уряду йдеться, що додаткове фінансування розміром 500 мільйонів фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

У Міноборони країни заявляють, що новий пакет допомоги Україні призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі.

Так, відомо, що пакет допомоги містить:

60 човнів, зокрема — рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;

понад 400 одиниць техніки, з них — 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;

майже 4 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

"Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні", — наголосив Сунак.

Нагадаємо, 20 квітня, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів. Вже 23 квітня, цей законопроєкт розглянув Сенат США.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що схвалення пакета допомоги Конгресом США не було запізнілим, але затримка все ж мала реальні наслідки для фронту в Україні. Українським силам доводиться заощаджувати боєприпаси через дефіцит.