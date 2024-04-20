Стало відомо, коли Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні

Сенат США. Фото: REUTERS

Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні вже у вівторок, 23 квітня. Він уже отримав схвалення від Палати представників.

Про це повідомило видання Independent у суботу, 20 квітня.

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Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер зазначив, що на розгляді знаходяться ще два законопроєкти, які передбачають допомогу Ізраїлю й Тайваню.

Повідомляється, що деякі законодавчі ініціативи вже пройшли через верхню палату, що спростило процес передачі документа на підпис президенту Джо Байдену.

Нагадаємо, що Палата представників підтримала законопроєкт про допомогу Україні.

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні Конгресом США.