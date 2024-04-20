Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ухвалення Конгресом США законопроєкту про допомогу Україні. Він висловив сподівання на швидке ухвалення законопроєкту Сенатом США.

Про це повідомило Міністерство зокордоних справ у суботу, 20 квітня.

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"Поганий день для Путіна. Поганий день для будь-кого, хто наважився повірити, що Америка може похитнутися, коли йдеться про захист того, що і кого вона відстоює", — заявив Кулеба.

Міністр висловив вдячність Палаті представників Конгресу США, її голові та представникам обох політичних партій за прийняття законопроєкту, який надасть допомогу Україні.

Він підкреслив, що це рішення демонструє лідерство США на міжнародній арені.

"Ми з нетерпінням чекаємо на швидке ухвалення законопроєкту Сенатом США, його підписання Президентом та на те, що його результати відчують наші воїни на передовій", — додав глава МЗС.

Допис МЗС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Палата представників підтримала законопроєкт про допомогу Україні.

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні Конгресом США.