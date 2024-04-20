Кулеба отреагировал на принятие Конгрессом США законопроекта о помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие Конгрессом США законопроекта о помощи Украине. Он выразил надежду на скорейшее принятие законопроекта Сенатом США.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел в субботу, 20 апреля.
Реакция Кулебы на решение Конгресса США
"Плохой день для Путина. Плохой день для любого, кто решился поверить, что Америка может пошатнуться, когда речь идет о защите того, что и кого она отстаивает", — заявил Кулеба.
Министр выразил благодарность Палате представителей Конгресса США, ее председателю и представителям обеих политических партий за принятие законопроекта, который предоставит помощь Украине.
Он подчеркнул, что данное решение демонстрирует лидерство США на международной арене.
"Мы с нетерпением ждем скорейшего принятия законопроекта Сенатом США, его подписания Президентом и того, что его результаты почувствуют наши воины на передовой", — добавил глава МИД.
Напомним, что Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине.
Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о помощи Украине Конгрессом США.
Читайте Новини.LIVE!