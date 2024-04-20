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Кулеба отреагировал на принятие Конгрессом США законопроекта о помощи Украине

20 апреля 2024 22:26
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Бригадир София
редактор
Кулеба отреагировал на принятие Конгрессом США законопроекта о помощи Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие Конгрессом США законопроекта о помощи Украине. Он выразил надежду на скорейшее принятие законопроекта Сенатом США.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел в субботу, 20 апреля.

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"Плохой день для Путина. Плохой день для любого, кто решился поверить, что Америка может пошатнуться, когда речь идет о защите того, что и кого она отстаивает", — заявил Кулеба.

Министр выразил благодарность Палате представителей Конгресса США, ее председателю и представителям обеих политических партий за принятие законопроекта, который предоставит помощь Украине.

Он подчеркнул, что данное решение демонстрирует лидерство США на международной арене.

"Мы с нетерпением ждем скорейшего принятия законопроекта Сенатом США, его подписания Президентом и того, что его результаты почувствуют наши воины на передовой", — добавил глава МИД.

Пост МИД Украины. Фото: скриншот
Пост МИД Украины. Фото: скриншот

Напомним, что Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине.

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о помощи Украине Конгрессом США.

Дмитрий Кулеба
США
Конгресс
финансовая помощь
военная помощь
Украина
война в Украине

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