Зеленський відреагував на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні Конгресом США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за ухвалення законопроєкту про допомогу Україні. Він передбачає фінансову підтримку у розмірі 60 мільярдів доларів.

Про це стало відомо з його відеозвернення у суботу, 20 квітня.

Читайте також:

Реакція Зеленського на рішення Конгресу США

"Дякую кожному й кожній, хто підтримав наш пакет: це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які, так само як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати", — заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що США з самого початку конфлікту демонстрували лідерство, яке є критично важливим для збереження міжнародного порядку, заснованого на правилах та стабільності для всіх націй. Він заявив, що українці використають цю підтримку, щоб прискорити справедливе завершення війни — війни, яку Путін мусить програти.

"І я дякую всій команді України, кожному й кожній, хто працює і робить усе, щоб наблизити цей результат. Дякую всім представникам нашої держави, усім нашим дипломатам, які працюють заради збільшення підтримки України, усім представникам громадського сектору, кожному волонтеру, який працює, всім друзям України. Дякую моїй команді", — додав Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Палата представників підтримала законопроєкт про допомогу Україні.

Раніше ми писали, що США схвалили використання для України заморожених активів Росії.